В Запорожской области гаубица Д-30 разнесла разгружающийся броневик ВСУ

В Запорожской области на Ореховском направлении специальной операции ежедневно работают артиллеристы мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр». Недавно они сорвали доставку материальных запасов украинскими боевиками.

Бронемашину националистов, которая двигалась в сторону лесопосадки, заметили при помощи беспилотника. Наше командование решило отследить ее перемещение, чтобы выявить намерения противника.

Когда броневик остановился и началась выгрузка, координаты точки быстро передали расчету гаубицы Д-30. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Артиллеристы точным попаданием поразили цель. Данные подтвердил оператор дрона, корректировавший огонь.

Накануне в МО РФ рассказали, как саперы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинскую мину на Ореховском направлении в Запорожской области. Заявку на осмотр территории наши военные получили от местных жителей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.