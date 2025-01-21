Саперы-десантники уничтожили мину ВСУ в Запорожской области

Саперы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, показав кадры с боевой работой военнослужащих.

«Саперы отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ», - говорится в сообщении.

Заявку на осмотр территории саперы получили от местных жителей. На дороге вдоль возделываемых полей они обнаружили несколько дистанционно установленных мин.

На кадрах показано, как специалисты осматривают территорию. Для обследования местности и поиска взрывных устройств военнослужащие используют миноискатели. Взрывоопасные предметы вывозят на специально отведенное пространство и подрывают. Неразорвавшиеся боеприпасы могут детонировать в любой момент и к перевозке запрещены, поэтому уничтожаются на месте.

Ранее Минобороны показало, как саперы расчищают от боеприпасов ВСУ территорию под Угледаром.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.