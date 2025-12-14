В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гонконгским гриппом в РФ

В Роспотребнадзоре сообщили, что текущая заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается на сезонном уровне и в большинстве регионов оценивается как умеренная.

Ведомство уточнило, что в европейском регионе доминирующим штаммом является грипп типа A, в частности, подтип H3N2, известный как гонконгский грипп.

«В Европе отмечается низкий уровень вакцинации против гриппа и, как следствие, высокая заболеваемость. Тогда как в России кампания по вакцинации против гриппа началась 4 сентября. При охвате более 54% населения заболеваемость оценивается как умеренная», - отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что в России наблюдается тенденция к росту заболеваемости гонконгским штаммом, но ситуация в целом соответствует сезонным показателям, без значительного роста тяжелых случаев.

Ранее стало известно, что число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями в Московской области выросло на 20% за неделю с 1 по 7 декабря. Большинство случаев гриппа связано со штаммом A(H3N2). Это возбудитель так называемого гонконгского гриппа.