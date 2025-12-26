МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кипшидзе: движение в сторону православия в США заметно

Но чем дальше религиозные общины США будут отходить от общего христианского истока, тем больше они будут терять верующих, отметил Вахтанг Кипшидзе.
Гоар Хачатурян 26-12-2025 16:17
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Действительность такова, что движение в сторону православия в США заметно, но носит поступательный характер. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Фактор, который влияет на религиозный выбор протестантов, их переход в православие - это неизменность православных вероучений, готовность следовать тем максимам, которые закреплены в Евангелии. Именно поэтому виден интерес, рассказал Кипшидзе.

«Точно так же, хотя и, может быть, не в той мере, это верно и в отношении католической церкви», - добавил он.

Католическая церковь пока не зашла так далеко, как протестантская. Шаги в эту сторону не вполне абсолютные, но заметны движения к легализации того, что всегда в христианской истории считалось грехом, отметил Кипшидзе.

По его мнению, чем дальше религиозные общины Соединенных Штатов будут отходить от общего христианского истока, тем больше они будут терять верующих. Любая религиозная община хранит духовную традицию, она предлагает неизменность своего вероучения.

Ранее сообщалось, что среди американской молодежи в последнее время наблюдается значительный всплеск интереса к православию. Издание New York Times пишет, что волны новообращенных утверждают, что православие предлагает им «суровые истины» и «утверждает их мужественность».

