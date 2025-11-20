МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: в США молодежь стала массово увлекаться православием

По словам местных священников, такого не было ни разу в истории страны.
Тимур Юсупов 20-11-2025 00:26
© Фото: Daniil Ivanov, Russian Look, Global Look Press

Среди американской молодежи в последнее время наблюдается значительный всплеск интереса к православию. Об этом пишет издание New York Times.

По информации западных СМИ, из-за популярности консервативных блогеров молодые люди (в особенности юноши) стали все больше увлекаться идеями православной церкви. Как говорится в статье, волны новообращённых утверждают, что православие предлагает им «суровые истины» и «утверждает их мужественность».

Местные священники рассказывают, что подобного бума интереса к ортодоксальной религии в США не наблюдалось ни разу за всю ее историю. В Соединённых Штатах православие является самой малочисленной и наименее известной из трёх основных ветвей христианства, представленной около 1% населения, в то время как протестанты составляют около 40%, а католики – 20%. Исторически, православные зачастую были иммигрантами из восточной Европы и стран бывшего СССР, однако сегодня в храмы стали приходить настоящие толпы урожденных американцев.

В августе этого года, президент России Владимир Путин во время своего визита в США встретился с местным архиереем - архиепископом Ситкинском и Аляскинском Алексием и подарил ему два иконописных образа, один из которых посвящен преподобному Герману Аляскинскому. Этим российский лидер подчеркнул духовную связь РФ и США.

#в стране и мире #сша #религия #православия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 