NYT: в США молодежь стала массово увлекаться православием

Среди американской молодежи в последнее время наблюдается значительный всплеск интереса к православию. Об этом пишет издание New York Times.

По информации западных СМИ, из-за популярности консервативных блогеров молодые люди (в особенности юноши) стали все больше увлекаться идеями православной церкви. Как говорится в статье, волны новообращённых утверждают, что православие предлагает им «суровые истины» и «утверждает их мужественность».

Местные священники рассказывают, что подобного бума интереса к ортодоксальной религии в США не наблюдалось ни разу за всю ее историю. В Соединённых Штатах православие является самой малочисленной и наименее известной из трёх основных ветвей христианства, представленной около 1% населения, в то время как протестанты составляют около 40%, а католики – 20%. Исторически, православные зачастую были иммигрантами из восточной Европы и стран бывшего СССР, однако сегодня в храмы стали приходить настоящие толпы урожденных американцев.

В августе этого года, президент России Владимир Путин во время своего визита в США встретился с местным архиереем - архиепископом Ситкинском и Аляскинском Алексием и подарил ему два иконописных образа, один из которых посвящен преподобному Герману Аляскинскому. Этим российский лидер подчеркнул духовную связь РФ и США.