Россиян предостерегли от схемы аферистов с вложениями в ИИ

Депутат ГД Немкин призвал не доверять предложениям, подразумевающим гарантированный доход.
Глеб Владовский 02-12-2025 06:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники разработали новую схему, которая маскируется под инвестиции в технологии ИИ. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Они якобы разрабатывают собственные нейросетевые решения или финансируют перспективные компании. В действительности они не имеют ни разработки, ни лицензии, ни команды», - цитирует его слова Life.

Депутат также отметил, что подобные решения могут легко завлечь жертв вкладывать деньги за счет профессиональной рекламы. Чтобы не попасться на уловку, следует не доверять предложениям, подразумевающим гарантированный доход.

Ранее сообщалось, что МВД РФ обратило внимание на факты мошеннической схемы, в которой злоумышленники используют актуальные геоданные россиян для обмана и угроз.

#в стране и мире #ии #Инвестиции #Мошенники #Госдума РФ #технологии ии
