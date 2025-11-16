МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с использованием геоданных

Киберпреступники выдают себя за украинских силовиков или военнослужащих ВСУ, принуждая жертв к передаче денег при помощи курьера или банковского перевода.
Сергей Дьячкин 2025-11-16 06:43:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

МВД РФ обратило внимание на факты новой мошеннической схемы, в которой злоумышленники используют актуальные геоданные россиян для обмана и угроз. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службы ведомства.

В Министерстве внутренних дел России рассказали, что аферисты через сайты знакомств устанавливают «доверительные отношения». Ими они пользуются для получения актуальных геоданных потенциальной жертвы. Как сообщили в пресс-службе, после получения этой информации киберпреступники переходят к угрозам. Они выдают себя за представителей силовых структур Украины или военнослужащих ВСУ, принуждая граждан передавать деньги через курьеров или при помощи банковских переводов.

«Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям», - пояснили в пресс-службе МВД.

Действия преступников, рассказали в ведомстве, не несут «прямой физической угрозы». Но они грозят потенциальным жертвам мошенников значительным материальным ущербом. Правоохранители советуют соблюдать меры информационной безопасности. Ключевой из них остается ограничение круга тех людей, которые могут иметь потенциальный доступ к геоданным и метаинформации гражданина.

Ранее финансовый аналитик Вячеслав Путиловский в разговоре со «Звездой» объяснил, что новые ограничения с блокировкой крупных денежных переводов по СБП - это попытка пресечь сомнительные финансовые операции, дропперские и мошеннические в первую очередь. По мнению эксперта, под крупной операцией будут пониматься операции, нетипичные для конкретного пользователя. Ограничения связаны с тем, что мошенники стали одной из серьезных проблем в обществе. 

#в стране и мире #МВД РФ #информационная безопасность #Мошенники #киберпреступники #новая схема #геоданные
