ЦБ показал новую купюру номиналом 1 000 рублей

При производстве банкноты усложнили элементы для самостоятельной проверки.
Владимир Рубанов 26-12-2025 12:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Банк России выпустил модернизированную банкноту номиналом 1 000 рублей. У нее будет обновленный дизайн и усиленный защитный комплекс.

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной - Саратовский автомобильный мост, судно «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

Тысячерублевая банкнота осталась в бирюзовой гамме. На ней есть QR-код, ведущий на сайт Банка России, с информацией о дизайне и подлинности банкноты.

В Центробанке отметили, что купюра будет вводиться в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года. Банкам и торговым точкам нужно время на настройку оборудования. Обычно на это уходит год-полтора.

При производстве купюры усложнили элементы для самостоятельной проверки - при наклоне банкноты их можно распознать на ощупь или на просвет. Особое внимание уделили машиночитаемым признакам для считывания банкоматами и терминалами.

Ранее ЦБ отменил голосование по выбору символов для банкноты в 500 рублей. Это произошло после того, как появились подозрения о вмешательстве в процесс голосования. В списке символов были горы Эльбрус и Машук, деловой центр «Грозный-Сити», башенный комплекс в Ингушетии и Дербентская крепость.

#Нижний Новгород #Банк России #Саратов #поволжье #деньги #купюры #банкноты
