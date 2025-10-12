ЦБ отменил голосование по выбору символов для банкноты в 500 рублей

ЦБ принял решение об отмене голосования по выбору дизайна новой купюры номиналом в 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ЦБ добавили, что позже будут объявлены повторного голосования. При этом перечень объектов, которые были выбраны для украшения купюры, сохранится.

В ЦБ пояснили, что запустят такой механизм, при котором различного рода манипуляции будут исключены. Напомним, что предыдущее голосование стартовало 1 октября.