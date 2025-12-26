МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico назвала 2025 год катастрофой для Европы

Газета сравнила фон дер Ляйен с ненужной медицинской операцией, а Мишеля - с оберткой от сэндвича.
Владимир Рубанов 26-12-2025 12:16
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press

Уходящий 2025 год стал для Европы катастрофой, пишет европейское издание Politico в своей юмористической колонке «Прощай, 2025 год. Было неприятно с тобой знакомиться». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызывает такие же неоднозначные чувства, как лишнее медицинское вмешательство. А президент США Дональд Трамп настолько влиятелен, что хозяйничает, как медведь в отделе с медом в супермаркете.

Это был ужасный год, словно горящая помойка, и многие европейцы позавидовали Суни Уильямс и Бутчу Уилмору, застрявшим в космосе  на 10 месяцев вместо 10 дней, пишут авторы. Они отмечают, что Германия сменила на посту канцлера Олафа Шольца, известного «Капитана Харизму», на Фридриха Мерца. Тот, по их словам, всегда производит впечатление человека, которого вы только что лишили парковочного места в супермаркете, хотя он терпеливо ждал этого очень долго.

Авторы отмечают, что Италия и Франция поменялись ролями. Теперь Рим представляется воплощением стабильности, в то время как Париж превратился в изящный и искусственно созданный хаос, где премьер-министров становится все больше.

В то же время издание иронично отмечает успехи года. Антониу Кошта лучше справляется с ролью главы Евросовета, чем Шарль Мишель. Эта работа, по мнению авторов, ограничивается заказом газировки для совещаний. Даже обертка от сэндвича превзошла бы Мишеля, но нужно радоваться успехам, говорится в колонке.

Ранее это издание написало, что в Еврокомиссии  царит «ощущение пустоты» после неудачи с инициативой изъять российские активы. В статье говорилось, что Брюсселю пришлось отказаться от амбиций из-за политических и национальных «красных линий».

