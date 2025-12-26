МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герой России рассказал о решении сохранить личный состав под Лисичанском

Командир взял на себя ответственность и принял решение о необходимости отхода.
Мария Семенова 26-12-2025 11:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Герой России, руководитель общероссийского сообщества «Движение первых» Артур Орлов рассказал о принятом им в 2022 году решении приостановить штурм в районе поселка Волчеяровка под Лисичанском, чтобы избежать потерь личного состава. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Марией Семеновой.

В ходе выдвижения штурмовой группы ранним утром погодные условия резко изменились - туман рассеялся, и подразделение оказалось на открытой местности под плотным огнем.

«Начали докладывать: "Командир, нас просто кроют". Как-то лавировали, перебегали, использовали складки местности. Но это был предел. Взял на себя ответственность, доложил, надо делать откат, иначе мы потеряем людей», - пояснил Орлов.

Позже подразделение все же зашло в населенный пункт, но уже при иных условиях. За эту операцию ему была вручена Звезда Героя осенью 2022 года.

После почти 19 лет службы в армии Орлов перешел на работу в гражданскую сферу и возглавил «Движение первых» - организацию, объединяющую школьников и студентов. Сегодня движение насчитывает около 11 миллионов участников по всей стране.

«Когда он был в Сирии и приезжал после Сирии или после СВО в отпуск приезжал, когда его спрашивала: "Артур, как дела? Как ты там?" Он говорит: "Мне самое главное, чтобы ребята были все живыми"», - рассказала классный руководитель Артура Орлова Марина Степанова.

В интервью Орлов отметил, что при работе с детьми ключевым считает личное общение. По его словам, участники движения нередко задают вопросы, связанные с происходящими событиями, и не всегда эти разговоры бывают простыми.

Организация продолжает оказывать поддержку военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, в том числе через гуманитарные инициативы.

Ранее военнослужащий Иван Самойлов рассказал, почему подчиненные не выполнили приказ тяжелораненого командира Владимира Сайбеля оставить его на поле боя в районе Кременной на территории Луганской Народной Республики. Об этом он сообщил в сюжете, посвященном Сайбелю, который после лечения получил звание Героя России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Герой России #наш эксклюзив #Артур Орлов #Движение Первых
