Боец рассказал об эвакуации получившего тяжелые ранения командира Сайбеля

Военнослужащий Иван Самойлов рассказал, почему подчиненные не выполнили приказ тяжелораненого командира Владимира Сайбеля оставить его на поле боя в районе Кременной на территории Луганской Народной Республики. Об этом он рассказал в сюжете, посвященном Сайбелю, который после лечения получил звание Героя России.

«Такой приказ никто не выполнил, никогда бы не выполнил. Как могли, так успокаивали: "Самурай, братишка, ты офицер, ты командир. Успокойся"», - поделился Самойлов.

Раненого командира с позывным Самурай несли около двух часов под непрекращающимся огнем противника, пока не удалось доставить его в полевой госпиталь.

Инцидент произошел 1 июля 2023 года во время выполнения задачи по закреплению в опорных пунктах Серебрянского лесничества. После выполнения задания в блиндаж, где находился Сайбель, попал снаряд.

«После очередной атаки ребята подхватили меня, я приказал: "Нет, оставить меня здесь, положить гранату или застрелить". Это вполне естественная команда командира, который понимает, что это чревато, это большая угроза их жизни», - вспоминает сам Сайбель.

До начала спецоперации Владимир Сайбель 13 лет работал в РЖД, занимая руководящую должность в Новосибирске. Также он является выпускником президентской программы «Время героев», участником которой стал после звонка из администрации президента. В ходе общения в июне 2024 года президент России Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Глава государства поинтересовался работой Сайбеля и местом жительства.

После общения с президентом Владимир с семьей переехал в Москву. Он - один из лучших выпускников программы «Время героев». Сегодня отстаивает права не только железнодорожников, но и ветеранов спецоперации. И не забывает своих ребят - и тех, кто вернулся с передовой, и тех, кто сегодня продолжает защищать интересы государства, и тех, кого с нами уже нет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.