Крах благополучия и самоизоляция: Сийярто раскритиковал политику ЕС

Навязывая политику гендерного равенства и провоенную идеологию, Евросоюз лишается выгодных соглашений со странами Азии и Африки.
Марина Крижановская 02-12-2025 05:46
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вводя в отношении России санкции, Европейский союз нанес удар по собственной модели экономического роста, которая складывалась из передовых западных технологий и энергоресурсов по низкой стоимости. Как считает глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, второй компонент этой модели «ничто не может заменить». По этой причине европейское объединение ждет крах, заявил он на форуме в Жамбеке.

«Мы платим за газ в Европе в два-три раза больше, чем американские экономические субъекты, и это не ответ на вопрос о том, что европейские компании платят за электроэнергию в четыре-пять раз больше, чем китайские. <...> Что ж, мы уже четвертый год принимаем 19 пакетов санкций, а российская экономика до сих пор не поставлена на колени. <...> С другой стороны, мы создали Европе множество серьезных проблем, например, резко взвинтив цены на энергоносители», - цитирует его слова издание MTI.

Также Сийярто беспокоит изоляция, к которой ЕС принудил себя сам, отказавшись от соглашений со странами Азии и Африки о свободной торговле и защите инвестиций. Это связано с политикой навязывания им чуждой идеологии, отметил венгерский высокопоставленный дипломат.

«Сегодня Европейский союз реализует провоенную, промиграционную и прогендерную внешнюю политику, тем самым полностью изолировав себя в мировой политике. <...> Так какое отношение гендерная идеология Брюсселя имеет к торговому сотрудничеству? И обычно подобные вопросы идеологии мешают заключению соглашений в интересах ЕС», - констатировал Сийярто.

Прежде он обратил внимание на риторику Евросоюза в части будущего военного противостояния с Россией. В связи с заявлениями о необходимости полной боевой готовности к 2029 году это может произойти уже в 2030 году.

