Сийярто заявил, что в ЕС активно готовятся к войне с Россией

Венгерский министр отметил, что в Европе прогнозируют боестолкновение к 2030 году.
Марина Крижановская 02-12-2025 03:58
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press

Европейские государства сосредоточены на подготовке к военному конфликту с Россией, итогом которого может стать уничтожение всего региона. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году», - рассказал он во время выступления на форуме в Жамбеке вблизи Будапешта.

Помимо этого, Сийярто обратил внимание на проводимую его страной внешнюю политику. Правительство Венгрии руководствуется исключительно национальными интересами, которые, продолжил глава МИД, требуют постоянного контакта с Россией, находящейся «всего в нескольких сотнях километров и которая является крупнейшей страной в мире и к тому же ядерной сверхдержавой». По его мнению, вскоре влияние России значительно изменится.

«Мы не можем позволить себе отказаться от дипломатических каналов и не можем позволить себе отказаться от контактов со страной, откуда поступает значительная часть наших энергопоставок, которая - хотим мы этого или нет - в будущем станет решающим игроком не только в европейской, но и в глобальной системе безопасности», - подчеркнул Сийярто.

Прежде прогноз о войне с РФ озвучил немецкий министр обороны. Борис Писториус считает, что она может начаться и будет длиться на протяжении четырех лет. Российский МИД парировал: такие заявления говорят, кто есть истинный агрессор, а в Кремле обратили внимание, что милитаристская риторика все чаще звучит из Европы.

