МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аварийные отключения света и воды ввели в ряде областей Украины

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в разных частях страны во время воздушной тревоги.
Владимир Рубанов 23-12-2025 09:19
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

В некоторых регионах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Свет отключили в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях, сообщают местные СМИ.

Помимо этого, экстренные отключения электричества введены в Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях Украины, сообщил энергохолдинг ДТЭК. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Горячую воду отключили после инцидента в Бурштыне Ивано-Франковской области. Там расположена крупная ТЭС. Ранее поступили сообщения о двух взрывах в этом районе.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в разных частях страны во время воздушной тревоги. Сначала поступила информация о происшествии в Харькове. Потом взрывы произошли в Ровно, Одессе, Черкассах и Рогатине Ивано-Франковской области.

Министерство энергетики Украины сообщало, что около 400 тысяч потребителей ежедневно остаются без электроснабжения. Украинские эксперты предупредили о трудной зиме с частыми отключениями света и температурой 5-10 градусов в квартирах.

Евросоюз ранее передал Украине ТЭС из Литвы. Сообщалось, что тепловая электростанция должна обеспечить потребности в электричестве одного миллиона человек.

#Украина #Киев #Водоснабжение #свет #энергоснабжение #взрывы #бурштын
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 