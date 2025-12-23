Аварийные отключения света и воды ввели в ряде областей Украины

В некоторых регионах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Свет отключили в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях, сообщают местные СМИ.

Помимо этого, экстренные отключения электричества введены в Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях Украины, сообщил энергохолдинг ДТЭК. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Горячую воду отключили после инцидента в Бурштыне Ивано-Франковской области. Там расположена крупная ТЭС. Ранее поступили сообщения о двух взрывах в этом районе.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в разных частях страны во время воздушной тревоги. Сначала поступила информация о происшествии в Харькове. Потом взрывы произошли в Ровно, Одессе, Черкассах и Рогатине Ивано-Франковской области.

Министерство энергетики Украины сообщало, что около 400 тысяч потребителей ежедневно остаются без электроснабжения. Украинские эксперты предупредили о трудной зиме с частыми отключениями света и температурой 5-10 градусов в квартирах.

Евросоюз ранее передал Украине ТЭС из Литвы. Сообщалось, что тепловая электростанция должна обеспечить потребности в электричестве одного миллиона человек.