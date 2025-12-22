МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Евросоюз передал Киеву ТЭС из Литвы

Тепловая электростанция должна обеспечить потребности в электричестве одного миллиона человек.
Ян Брацкий 22-12-2025 17:04
© Фото: Schoeninghttpimagebroker.com#search Global Look Press

Власти Евросоюза передали на Украину тепловую электростанцию из Литвы. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Олаф Джилл в ходе брифинга для прессы. Это стало крупнейшей логистической операцией официального Брюсселя, уточнил он.

«Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», - сказал Джилл.

Все необходимое оборудование уже находится на украинской территории, добавил председатель ЕК. Мощностей переданной ТЭС хватит для обеспечения электроэнергией одного миллиона абонентов, пообещал он. Кроме того, Киев получил он западных соседей 9,5 тыс. генераторов и 7,2 тыс. трансформаторов через механизм гражданской обороны Евросоюза.

Ранее директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко констатировал, что ресурсов для поврежденных энергетических объектов в стране почти не осталось. Украинские паблики сообщают о многочасовых перебоях с электроснабжением. В ряде населенных пунктов света нет до 12 часов. Кроме того, температура в квартирах многих украинцев не поднимается выше 14 градусов тепла.

#Украина #ЕС #Литва #Еврокомиссия #ТЭС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 