Евросоюз передал Киеву ТЭС из Литвы

Власти Евросоюза передали на Украину тепловую электростанцию из Литвы. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Олаф Джилл в ходе брифинга для прессы. Это стало крупнейшей логистической операцией официального Брюсселя, уточнил он.

«Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», - сказал Джилл.

Все необходимое оборудование уже находится на украинской территории, добавил председатель ЕК. Мощностей переданной ТЭС хватит для обеспечения электроэнергией одного миллиона абонентов, пообещал он. Кроме того, Киев получил он западных соседей 9,5 тыс. генераторов и 7,2 тыс. трансформаторов через механизм гражданской обороны Евросоюза.

Ранее директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко констатировал, что ресурсов для поврежденных энергетических объектов в стране почти не осталось. Украинские паблики сообщают о многочасовых перебоях с электроснабжением. В ряде населенных пунктов света нет до 12 часов. Кроме того, температура в квартирах многих украинцев не поднимается выше 14 градусов тепла.