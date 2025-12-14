Новый глава Минобороны Чехии отказался от поездки на Украину

Министр обороны Чехии Яромир Зуна не принял приглашение посетить Украину. Об этом сообщил председатель партии SPD («Свобода и прямая демократия»), спикер нижней палаты парламента республики Томио Окамура, пишет портал Denikn.

По словам депутата, Министерство обороны разработает документы для рассмотрения правительством вопроса о прекращении участия в проекте по поставке боеприпасов для ВСУ. Представитель правой партии, которая вошла в новую правительственную коалицию, возглавил военное ведомство с 15 декабря.

Ранее новый премьер Андрей Бабиш заявил, что Чехия не будет выделять средства из бюджета на поддержку Украины. По его словам, Прага перечисляет 60 миллиардов крон Европе, которая оказывает помощь Киеву.

Чешская Республика отказалась участвовать в инициативах по поставке Киеву оружия и не стала гарантировать совместный кредит ЕС. Прага отвергает и такие декларативные жесты, как поднятие украинского флага в палате депутатов.