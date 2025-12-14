МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО сбили 11 дронов над Крымом

Наибольший удар пришелся над территорией Республики Крым, где уничтожили 11 вражеских беспилотников.
23-12-2025 01:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО перехватили и уничтожили 12 ВСУ БПЛА над регионами России в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 11 вражеских беспилотных летательных аппарата перехватили над территорией Республики Крым. Кроме этого, один дрон уничтожили над акваторией Черного моря.

Прошлым днем, 22 декабря, средства ПВО перехватили 35 украинских БПЛА над регионами РФ. Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где сбили 23 вражеских беспилотника.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Россия #Минобороны РФ #бпла #ВСУ #уничтожение #средства пво
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 