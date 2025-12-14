Средства ПВО сбили 11 дронов над Крымом

Средства ПВО перехватили и уничтожили 12 ВСУ БПЛА над регионами России в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 11 вражеских беспилотных летательных аппарата перехватили над территорией Республики Крым. Кроме этого, один дрон уничтожили над акваторией Черного моря.

Прошлым днем, 22 декабря, средства ПВО перехватили 35 украинских БПЛА над регионами РФ. Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где сбили 23 вражеских беспилотника.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.