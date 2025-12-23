МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: США не построят новые корабли в указанный Трампом срок

Новый американский линкор будет включать множество технологий, которые ранее не устанавливались одновременно на одном корабле.
Дарья Ситникова 23-12-2025 06:17
© Фото: Petty Officer 3rd Class Janae Ch, Keystone Press Agency, Global Look Press

США не смогут построить новые боевые корабли в срок два с половиной года, который установил американский лидер Дональд Трамп. У них отсутствует даже инженерно-техническая документация. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на источники.

«Соблюдение этого срока, вероятно, будет почти невозможным, учитывая отсутствие инженерно-технической документации корабля», - говорится в материале.

По информации источников газеты, новый американский линкор будет включать множество технологий, которые ранее не устанавливались одновременно на одном корабле.

Трамп ранее объявил о создании «самых больших линкоров» нового класса для американских военно-морских сил. С его слов, новые военные корабли будут обладать «в 100 раз большей мощью и силой», чем были предыдущие.

Он отметил, что сначала будут построены два линкора, а в будущем – 10, 20 и даже 25. Новейшие корабли будут оснащены гиперзвуковым оружием, лазерами и рельсовыми пушками.

#в стране и мире #технологии #сша #Трамп #документация #боевые корабли #американский линкор
