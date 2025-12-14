Запуск южнокорейской ракеты «Ханбит-Нано» закончился аномалией

Первый коммерческий космический носитель «Ханбит-Нано» южнокорейской компании Innospace 23 декабря стартовал с космодрома Алкантара в Бразилии. Запуск закончился аномалией. Прямую трансляцию с места событий велась на YouTube-канале компании.

В самом начале запуск проходил успешно. Ракета взлетела, специальные приборы передавали кадры полета. Однако во время набора высоты стало понятно, что что-то пошло не по плану.

«Во время полета произошла аномалия», - было написано на экране, после чего трансляция запуска прекратилась.

По данным агентства «Ренхап», ракета могла взорваться. Известно, что запуск несколько раз откладывали из-за обнаружения технических неполадок.

