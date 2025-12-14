МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Запуск южнокорейской ракеты «Ханбит-Нано» закончился аномалией

Ракета стартовала с космодрома Алкантара в Бразилии 23 декабря.
Виктория Бокий 23-12-2025 05:46
© Фото: INNOSPACE, Youtube

Первый коммерческий космический носитель «Ханбит-Нано» южнокорейской компании Innospace 23 декабря стартовал с космодрома Алкантара в Бразилии. Запуск закончился аномалией. Прямую трансляцию с места событий велась на YouTube-канале компании.

В самом начале запуск проходил успешно. Ракета взлетела, специальные приборы передавали кадры полета. Однако во время набора высоты стало понятно, что что-то пошло не по плану.

«Во время полета произошла аномалия», - было написано на экране, после чего трансляция запуска прекратилась.

По данным агентства «Ренхап», ракета могла взорваться. Известно, что запуск несколько раз откладывали из-за обнаружения технических неполадок.

Ранее тестовый запуск космического корабля Starship в США едва не привел к нескольким авиакатастрофам. Согласно внутренним документам Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов, пробный запуск аппарата привел к его взрыву. Горящие обломки разлетались в течение 50 минут после инцидента.

#космос #ракета #Южная Корея #запуск #Ханбит-Нано
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 