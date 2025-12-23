МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
У бывшего генпрокурора Украины во Франции нашли килограммы золота

На вилле Пискуна обнаружили €90 тыс. и 18 элитных часов общей стоимостью более €1 млн.
Дарья Ситникова 23-12-2025 05:35
© Фото: Сергей Старостенко, РИА Новости

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун хранил на собственной вилле в Ницце €90 тыс., 3 кг золота и 18 часов элитных марок на сумму более €1 млн. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Пискун не смог объяснить, откуда у него эта валюта. А также не предоставил банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза дорогих часов во Францию.

Французская полиция возбудила уголовное дело по факту легализации средств, которые были получены преступным путем. На данный момент решается вопрос о предъявлении экс-чиновнику обвинений по этой статье.

Ранее стало известно, что в его вилле прошли обыски. Как пишут украинские издания со ссылкой на источники в следственных органах, Пискуна подозревают во взятке, которую тот мог получить по делу о покушении на убийство, где фигурирует внесенный в список террористов и экстремистов бизнесмен Игорь Коломойский*.

* Игорь Коломойский внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

