У бывшего генпрокурора Украины во Франции нашли килограммы золота

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун хранил на собственной вилле в Ницце €90 тыс., 3 кг золота и 18 часов элитных марок на сумму более €1 млн. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Пискун не смог объяснить, откуда у него эта валюта. А также не предоставил банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза дорогих часов во Францию.

Французская полиция возбудила уголовное дело по факту легализации средств, которые были получены преступным путем. На данный момент решается вопрос о предъявлении экс-чиновнику обвинений по этой статье.

Ранее стало известно, что в его вилле прошли обыски. Как пишут украинские издания со ссылкой на источники в следственных органах, Пискуна подозревают во взятке, которую тот мог получить по делу о покушении на убийство, где фигурирует внесенный в список террористов и экстремистов бизнесмен Игорь Коломойский*.

