Следователи пришли с обысками в дом экс-генпрокурора Украины во Франции

Во французской Ницце прошли обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна. Они организованы украинским Государственным бюро расследований (ГБР) и местной полицией.

Как пишут украинские издания со ссылкой на источники в следственных органах, Пискуна подозревают во взятке, которую тот мог получить по делу о покушении на убийство, в котором фигурирует внесенный в список террористов и экстремистов бизнесмен Игорь Коломойский*.

«ГБР во Франции проводит обыски у экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна по делу о вероятном заказе Игорем Коломойским* убийства адвоката Сергея Карпенко в 2003 году», - говорится в опубликованном материале.

Также утверждается, что следствие работало на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей, а теперь их проводят у нотариуса. Он оформлял сделку по приобретению украинским чиновником этого дома.

* Игорь Коломойский - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.