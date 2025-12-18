МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Следователи пришли с обысками в дом экс-генпрокурора Украины во Франции

Бывшего генпрокурора Пискуна подозревают в получении взятки для закрытия дела о покушении на убийство, в котором олигарх Игорь Коломойский* был подозреваемым.
Дарина Криц 18-12-2025 08:30
© Фото: Сергей Старостенко, РИА Новости

Во французской Ницце прошли обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна. Они организованы украинским Государственным бюро расследований (ГБР) и местной полицией.

Как пишут украинские издания со ссылкой на источники в следственных органах, Пискуна подозревают во взятке, которую тот мог получить по делу о покушении на убийство, в котором фигурирует внесенный в список террористов и экстремистов бизнесмен Игорь Коломойский*.

«ГБР во Франции проводит обыски у экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна по делу о вероятном заказе Игорем Коломойским* убийства адвоката Сергея Карпенко в 2003 году», - говорится в опубликованном материале.

Также утверждается, что следствие работало на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей, а теперь их проводят у нотариуса. Он оформлял сделку по приобретению украинским чиновником этого дома.

* Игорь Коломойский - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Франция #Украина #обыски #Бывший генеральный прокурор #Святослав Пискун
