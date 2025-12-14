Орбан: финансирование Киева ляжет бременем на внуков европейцев

Многие поколения европейцев будут расплачиваться за финансирование военной помощи Украине. Это коснется даже и тех стран, которые сейчас отказываются в этом участвовать. Тем не менее им придется годами выплачивать проценты за выдаваемые кредиты. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Начинает вырисовываться решение, с помощью которого брюссельские бюрократы попытаются навязать нам финансирование двухлетних военных расходов Украины. И снова решение заключается в предполагаемом чудо-оружии - совместном заимствовании. При необходимости даже без консенсуса. Тем, кто этого не хочет, все равно это будет навязано, и они будут платить проценты десятилетиями», - цитирует его слова RT.

Текущее положение дел Орбан назвал движением к эскалации, подчеркнув, что последствия украинского конфликта «лягут тяжким бременем» даже на внуков.

Прежде Орбан в интервью выразил мнение, что экономику Бельгии ждет крах в случае возврата замороженных российских активов.