Автомобиль влетел в толпу зрителей светового шоу в Нидерландах

Из девяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.
Виктория Бокий 23-12-2025 04:03
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress

Девять человек пострадали в результате наезда машины на толпу зрителей светового шоу в городе Нунспейт в Нидерландах. Об этом сообщает местная полиция.

Известно, что из девяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Все они находятся в медучреждениях.

«Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Признаков умышленного деяния пока не было выявлено, однако полиция проводит расследование», - говорится в сообщении правоохранительных органов Гелдерланда в соцсети X.

Наезд автомобиля на людей произошел в районе 18:45 по местному времени (20:45 мск) в начале праздничного светового шоу. Отмечается, что зрители стояли по бокам от дороги, ожидая проезд колонны украшенной сельхозтехники.

За рулем наехавшего на людей автомобиля находилась 56-летняя местная жительница. Она тоже пострадала в результате ДТП.

На месте происшествия находятся бригады скорой помощи, полиция и пожарные. Также задействованы санитарные вертолеты.

Летом текущего года в Лос-Анджелесе машина на высокой скорости влетела в толпу, в результате чего пострадали не менее 20 человек. Сообщалось, что автомобиль врезался в столб. Был ли этот наезд умышленным - неизвестно. 

#Автомобиль #световое шоу #полиция #нидерланды #нунспейт
