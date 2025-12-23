Трамп заявил, что дело Эпштейна закрыто

Дело скандального известного финансиста Джеффри Эпштейна казалось завершенным, но про него продолжают спрашивать, чтобы отвлечь от успехов нынешней администрации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Например, сейчас мы строим самые большие корабли в мире, самые мощные корабли в мире, а меня продолжают спрашивать про Джеффри Эпштейна. Я думал это завершено», - сказал он.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что как минимум 16 файлов из материалов скандального «дела Эпштейна» пропали с сайта министерства юстиций США, куда они были загружены 20 декабря. Среди исчезнувших медиафайлов были картины с обнаженными женщинами, а также изображение, на котором запечатлены лежащие на комоде снимки Эпштейна и его подельницы Гислейн Максвелл рядом с Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Причины пропажи материалов остаются неизвестными.