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Пожилая женщина пострадала при обстреле ВСУ Херсонской области

Ее прооперировали, сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Анастасия Бобылева 2025-01-02 23:39:53
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Пожилая женщина получила серьезные ранения в результате обстрела Херсонской области боевиками ВСУ. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, осколочные ранения ног и брюшной полости, а также ожоги глаз. Медики прооперировали ее.

«Хирурги скадовской больницы прооперировали 87-летнюю жительницу села Казачьи Лагеря с минно-взрывной травмой. Состояние пациентки тяжелое», - передает сообщение минздрава ТАСС.

Как рассказал глава ведомства Артыш Сат, врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Когда состояние женщины стабилизируется, ее направят на специализированное лечение в больницу в одном из соседних субъектов.

Ранее украинские националисты нанесли ракетные удары по селу Ивановское в Курской области. Информации о пострадавших нет, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что никто из местных жителей не обратился в медучреждения.

#в стране и мире #ВСУ #Обстрел #Херсонская область
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