Пожилая женщина пострадала при обстреле ВСУ Херсонской области

Пожилая женщина получила серьезные ранения в результате обстрела Херсонской области боевиками ВСУ. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, осколочные ранения ног и брюшной полости, а также ожоги глаз. Медики прооперировали ее.

«Хирурги скадовской больницы прооперировали 87-летнюю жительницу села Казачьи Лагеря с минно-взрывной травмой. Состояние пациентки тяжелое», - передает сообщение минздрава ТАСС.

Как рассказал глава ведомства Артыш Сат, врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Когда состояние женщины стабилизируется, ее направят на специализированное лечение в больницу в одном из соседних субъектов.

Ранее украинские националисты нанесли ракетные удары по селу Ивановское в Курской области. Информации о пострадавших нет, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что никто из местных жителей не обратился в медучреждения.