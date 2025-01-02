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ВСУ ударили ракетами по селу Ивановское в Курской области

По словам врио губернатора региона, никто из жителей населенного пункта не обратился в медучреждения.
Игнат Далакян 2025-01-02 16:00:28
© Фото: @Hinshtein, Telegram © Видео: @Hinshtein, Telegram

Украинские боевики атаковали ракетами село Ивановское в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, никто из жителей не обращался за медицинской помощью.

В результате ракетного удара оказались повреждены гражданские объекты. Хинштейн уточнил, что один из ударов ВСУ пришелся по зданию дома культуры. Сейчас специалисты устанавливают степень его разрушения. Также осколками посечены и выбиты окна в ряде других зданий.

Кроме того, в результате атаки ВСУ произошел обрыв одного участка газовой трубы. Специалисты уже приступили к ремонту. Отмечается, что работа будет завершена в течении нескольких часов. Газоснабжение в жилых домах восстановлено.

Врио губернатора Курской области подчеркнул, что ситуация находится на постоянном личном контроле.

#ракеты #Курская область #ВСУ #Обстрел #ивановское
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