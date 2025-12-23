ОПГ телефонных мошенников выманила у пенсионеров 100 млн рублей

Следователи СК Москвы завершили расследование дела о телефонном мошенничестве в особо крупном размере против 21 участника ОПГ на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Установлено, что идейными вдохновителями были трое фигурантов в Новосибирске и области. Они создали организованную преступную группу, которая занималась хищением денег и ценностей у пенсионеров по всей стране.

В группе действовала строгая конспирация. Руководителей знали только доверенные лица, остальные общались через мессенджеры. В телефонных разговорах они представлялись операторами связи, сотрудниками ЦБ, «Госуслуг», Росфинмониторинга или правоохранителями. Злоумышленники вводили пенсионеров в заблуждение и убеждали передать сбережения курьеру для зачисления на якобы безопасный счет. Ущерб жертв составил более 110 миллионов рублей.

Во время расследования допросили более 20 потерпевших и провели обыски. Найдены мобильные устройства и носители информации. Следователь наложил арест на 30 банковских счетов и автомобиль обвиняемых для возмещения ущерба потерпевшим. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Уголовные дела других соучастников, включая двоих несовершеннолетних, уже направлены в суд. В отношении организаторов и некоторых соучастников дело выделено в отдельное производство. Их объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что банки в России стали запрашивать данные о родственной связи при переводе крупной суммы денег. Эти меры предпринимают для защиты от мошенников.