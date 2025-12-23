Российские саперы расчистили маршруты для движения войск в Гуляйполе

Российские саперы обеспечивают продвижение войск в Гуляйполе Запорожской области, расчищая маршруты для пехоты и техники. О работе инженерных подразделений на этом направлении рассказал в своем сюжете корреспондент Андрей Вакула.

По его данным, саперы действуют совместно со штурмовыми подразделениями группировки войск «Восток», занимаясь разминированием дорог, перекрестков и подходов к городской застройке. В ходе наступления подразделения форсировали реку Гайчур и закрепились на правом берегу, после чего начали продвигаться в центральные районы города.

Как отмечают военнослужащие, при отходе украинские подразделения активно минируют местность, оставляя противотанковые и противопехотные мины, в том числе иностранного производства. Часть взрывных устройств обнаруживается и уничтожается на месте с помощью накладных зарядов.

«За день, бывало, уничтожали до 50 мин врага. В основном раскидывают на дорогах, на перекрестках. Также уничтожаем дроны противника, так называемые "ждуны". Аккуратно сзади обходим и обрезаем оптоволокно», - пояснил штурмовик-сапер с позывным Бледный.

Кроме того, фиксируются случаи дистанционного минирования с применением беспилотников, а также установка растяжек в зданиях и во дворах. Инженерные подразделения проводят инструктаж для штурмовых групп, разъясняя порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов.

«Объясняю пацанам: не бойтесь, они нажимного действия. Можно просто откинуть в сторону. Взять в руки, отложить. Пнуть даже, но не нажимая, главное», - отметил штурмовик-сапер с позывным Сиян.

Гуляйполе является районным центром Запорожской области и на протяжении длительного времени использовалось украинскими силами как узел обороны. По мере продвижения войск продолжается разминирование и обследование освобожденных участков, что позволяет поддерживать дальнейшее наступление и снижать риски для личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.