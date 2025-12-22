Российские войска поразили бронетехнику ВСУ в районе Гуляйполя

Российские подразделения нанесли удары по бронетехнике ВСУ в районе Гуляйполя, сообщил корреспондент Андрей Вакула. По его данным, цели были выявлены в ходе воздушной разведки, после чего по ним применили ударные беспилотники и артиллерию.

Как следует из видеоматериалов, разведывательные БПЛА зафиксировали перемещение бронемашин по городской застройке. Переданные координаты позволили нанести точечные удары, в результате которых техника была выведена из строя.

«Остановили, сбив ему гусеницу. Естественно, танк перестал свое движение. И туда полетело "изделие-51", это "Ланцет". Танк был уничтожен . Он сгорел полностью дотла, и потом каким-то образом эту груду металла удалось утащить противнику», - пояснил техник-оператор БПЛА с позывным Поп.

В репортаже также показана работа артиллерийских подразделений. Самоходные гаубицы вели огонь по складам боеприпасов и позициям противника, после чего расчеты меняли огневые позиции. По словам корреспондента, интенсивность стрельбы остается высокой, что используется для поддержки штурмовых групп в городской застройке.

«"Грады" по нам работали. Мы их выследили. У них была позиция под землей. Нас отправили туда. Поразили со второго выстрела. Мы пробиваем бреши. Сейчас работаем в поддержку нашей пехоты», - отметил командир орудия с позывным Карат.

Гуляйполе рассматривается сторонами как важный узел обороны и логистики. Ранее по маршрутам вокруг города осуществлялись поставки топлива и боеприпасов. Сейчас основные дороги находятся под огневым контролем. Бои в районе продолжаются.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.