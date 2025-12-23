На военном кладбище во Львове закончились места, а нового выделенного участка хватит ненадолго. Об этом сообщает британская газета The Times.

«После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем (кладбище. – Прим. ред.) закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших <…> В конечном итоге на этом участке будет 500 могил», - говорится в материале издания.

Ранее сообщалось, что Россия передала Украине 1 003 тела погибших военных ВСУ. По информации помощника российского лидера Владимира Мединского, Киев в свою очередь передал тела 26 погибших российских бойцов.

Уже не раз сообщалось, что украинские власти занижают данные о потерях ВСУ. Киевский режим не разглашает эту информацию и не озвучивает точную цифру, называя это «государственной тайной».