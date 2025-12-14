МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США заменят 29 послов для реализации политики «Америка прежде всего»

Все они заняли свои посты при администрации Джо Байдена.
Владимир Рубанов 22-12-2025 08:34
© Фото: IMAGO, Offenberg, Global Look Press

Администрация Трампа отзывает 29 кадровых дипломатов с должностей послов и других высокопоставленных должностей в посольствах, сообщило агентство Associated Press. Это сделано в рамках усилий по перестройке дипломатической стратегии США за рубежом. Новые сотрудники должны полностью поддерживать приоритеты президента Дональда Трампа «Америка прежде всего».

На прошлой неделе главы дипломатических миссий как минимум в 29 странах были проинформированы о том, что срок их полномочий истекает в январе. Все они заняли свои посты при администрации Джо Байдена.

Послы занимают свои посты по усмотрению президента, хотя обычно остаются в должности от трех до четырех лет. Те, кого затронули кадровые перестановки, не потеряют работу на дипломатической службе. Они вернутся в Вашингтон для выполнения других заданий, если захотят, сообщили источники.

Госдепартамент назвал отставки стандартной процедурой в любой администрации. В ведомстве отметили, что посол является личным представителем президента, и президент имеет право обеспечить присутствие в этих странах лиц, которые продвигают программу «Америка прежде всего».

В Африке были отстранены послы из 13 стран. В их числе Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда.

В Азии произойдут изменения в составе посольств в шести странах - Фиджи, Лаосе, Маршалловых Островах, Папуа - Новой Гвинее, Филиппинах и Вьетнаме. Затронуты четыре страны Европы (Армения, Македония, Черногория и Словакия), по две страны Ближнего Востока (Алжир и Египет), Южной и Центральной Азии (Непал и Шри-Ланка) и Западного полушария (Гватемала и Суринам).

Ранее более 4 000 госслужащих США попали под сокращение из-за шатдауна. Самые значительные сокращения штата коснулись Минфина.

