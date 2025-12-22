Военнослужащий ВСУ сдался в плен брату-россиянину

Украинский военнослужащий сдался в плен после разговора с братом, бойцом СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Теперь он переписывается с мамой и планирует остаться в России.

Омбудсмен сообщила, что к ней обратилась жительница России, мать двоих сыновей. Один из них участвует в боевых действиях на стороне ВС РФ, а второй оказался в рядах ВСУ. Их семья раньше жила на территории Украины и переехала в Россию до начала специальной военной операции.

Один из сыновей остался на Украине, чтобы ухаживать за тяжелобольной бабушкой. Киевские власти его мобилизовали и отправили на фронт.

Омбудсмен передала матери пленного весточку, а та ответила сыну. Его письмо лаконично, в нем он просит маму верить в него, рассказала уполномоченный по правам человека. По ее словам, этот человек останется в России, потому что осознал, где правда и справедливость и почему это произошло.

История случилась в 2023 году, рассказали ТАСС в аппарате омбудсмена. Старший из братьев - мобилизованный на Украине житель Краматорска, который пока контролируют ВСУ. Младший - военнослужащий ВС РФ. Они оказались в соседних населенных пунктах Запорожской области и смогли созвониться. Солдат ВСУ по рекомендации брата вышел на частоту «Волга». Она предназначена для украинских военных, которые хотят сдаться.

Ранее военнопленный из ВСУ рассказал о том, что его подразделение фактически брошено командованием на позициях без возможности отхода. Он подчеркнул, что подразделение оставили без поддержки и не вывели из зоны обстрелов вовремя.