Пленный из ВСУ рассказал, как командование бросило его на произвол судьбы

Пленный заявил, что негативно оценивает действия украинского командования, утверждая, что его подразделение не было своевременно выведено из-под ударов.
17-12-2025 16:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнослужащий Иван Федино, попавший в плен, заявил, что его подразделение было фактически брошено командованием на позициях без возможности отхода. Видео с рассказом пленного опубликовало Министерство обороны России.

«К командованию отношусь не очень хорошо. Потому что, можно сказать, бросили на произвол судьбы... Надо было выводить нас с позиции, а не оставлять там еще: "Ждите, ждите..." Вот и дождались», - поделился о пленный.

По словам Федино, он был мобилизован после задержания сотрудниками территориального центра комплектования и после непродолжительной подготовки направлен на боевые позиции. Он утверждает, что подразделение находилось под постоянными ударами беспилотников и минометным огнем, что, по его словам, делало невозможным даже кратковременное перемещение вне укрытий.

Как рассказал пленный, из-за отсутствия эвакуации и постоянных обстрелов он вместе с тремя сослуживцами решил покинуть позиции. Военнослужащие укрылись в одном из домов, переоделись в найденную гражданскую одежду и спрятались в подвале, где находились до появления российских военнослужащих. После этого группа сдалась без сопротивления.

Другой военнослужащий ВСУ, Александр Беляков, взятый в плен у Димитрова в Донецкой Народной Республике, заявил, что солдаты ВСУ сдаются в плен «целыми пачками».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #пленный #Украинские боевики #Иван Федино
