Над территорией РФ сбили семь украинских беспилотников

Российские военнослужащие сбили семь беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«2 января с 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей и еще один над Курской.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 2 января, минувшей ночью российские военные уничтожили 13 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.