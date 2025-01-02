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Над территорией РФ сбили семь украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями.
2025-01-02 22:57:32
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российские военнослужащие сбили семь беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«2 января с 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей и еще один над Курской.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 2 января, минувшей ночью российские военные уничтожили 13 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #средства пво #Беспилотники ВСУ
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