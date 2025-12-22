Антироссийские санкции ЕС ударили по самой Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они разгромили Европу», - говорится в сообщении венгерского премьера в соцсети Х.

Орбан подчеркнул, что в Европе «взорвались цены на энергоносители» и рухнула конкурентоспособность. По его словам, к этой ситуации Евросоюз привел сам себя санкциями против России.

Венгерский премьер назвал сложившуюся ситуацию в Европе «ценой плохих решений», подчеркнув, что нужны переговоры, а не эскалация. Также он добавил, что в затягивании украинского кризиса заинтересованы «некоторые европейские политики, которые рассчитывают победить ядерную державу с помощью обычных вооружений». Вместе с ними – производители оружия и банки, которые «рассчитывают на поражение России, чтобы вернуть свои деньги».

Ранее Виктор Орбан назвал «потерянными деньгами» средства, выделенные в виде кредита Украине. Он обрадовался, что Венгрия не участвует в этой инициативе Евросоюза.