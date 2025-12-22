МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС ударили по самой Европе

Венгерский премьер назвал ситуацию в Европе «ценой плохих решений».
Виктория Бокий 22-12-2025 04:40
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Антироссийские санкции ЕС ударили по самой Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они разгромили Европу», - говорится в сообщении венгерского премьера в соцсети Х.

Орбан подчеркнул, что в Европе «взорвались цены на энергоносители» и рухнула конкурентоспособность. По его словам, к этой ситуации Евросоюз привел сам себя санкциями против России.

Венгерский премьер назвал сложившуюся ситуацию в Европе «ценой плохих решений», подчеркнув, что нужны переговоры, а не эскалация. Также он добавил, что в затягивании украинского кризиса заинтересованы «некоторые европейские политики, которые рассчитывают победить ядерную державу с помощью обычных вооружений». Вместе с ними – производители оружия и банки, которые «рассчитывают на поражение России, чтобы вернуть свои деньги».

Ранее Виктор Орбан назвал «потерянными деньгами» средства, выделенные в виде кредита Украине. Он обрадовался, что Венгрия не участвует в этой инициативе Евросоюза.

#в стране и мире #Европа #ЕС #санкции #Венгрия #Виктор Орбан #Антироссийские санкции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 