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Маск заявил о необходимости реформировать ФБР

Напомним, что 1 января в Новом Орлеане и Лас-Вегасе произошли теракты, приведшие к гибели нескольких человек.
Глеб Владовский 2025-01-02 22:39:31
© Фото: Jen Golbeck Keystone Press Agency Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о необходимости провести серьезные реформы в ФБР. Такое сообщение он опубликовал в соцсети X.

«В ФБР нужно провести серьезные реформы», - написал предприниматель в соцсетях.

Подобные заявления о проведении изменений в этой госструктуре звучали и ранее. Так, работавший в Совете национальной безопасности Кэш Пател призывал лишить ФБР функции сбора разведывательной информации. Благодаря этому, он привлек внимание избранного президента США Дональда Трампа, который намерен выдвинуть его кандидатуру на пост директора ФБР.

#в стране и мире #сша #илон маск #ФБР #реформы
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