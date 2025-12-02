МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии ограбили грузовик с боеприпасами для бундесвера

Пропало 20 тысяч патронов, сообщили в вооруженных силах.
Дима Иванов 02-12-2025 02:37
© Фото: IMAGO, EHL Media, Globallookpress

Неизвестные преступники украли около 20 000 патронов, предназначенных для вооруженных сил Германии, прямо из грузовика, оставленного на ночь на незащищенной парковке в промышленной зоне недалеко от города Бург. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 ноября 2025 года и стал серьезным ударом по логистике немецкой армии.

Как сообщает Der Spiegel, грузовик принадлежал гражданской транспортной компании, которая по контракту с бундесвером занималась перевозкой боеприпасов. Водитель оставил машину с ценным грузом на открытой площадке без должной охраны. Утром, прибыв в ближайшую казарму для доставки, он обнаружил, что несколько ящиков с патронами исчезли.

По предварительным данным полиции, злоумышленники взломали заднюю часть фургона и унесли боеприпасы, не оставив следов.

«Мы относимся к этому инциденту крайне серьезно, поскольку такая боевая амуниция не должна попасть в чужие руки», - заявила представительница министерства Der Spiegel.

По ее словам, транспортная компания нарушила условия контракта, предусматривающие полную ответственность за безопасность груза, включая круглосуточную охрану. Это не случайная ошибка: подобные перевозки требуют строгого соблюдения протоколов.

Бундесвер и местная полиция Саксонии-Анхальт ведут совместное расследование. В кругах армии подчеркивают, что случайный грабеж маловероятен - скорее всего, это целенаправленная операция, возможно, с участием инсайдеров.

Это не первый подобный случай: ранее Der Spiegel сообщал о кражах боеприпасов в 2018 и 2020 годах, когда пропало десятки тысяч патронов, что вызвало скандалы вокруг внутренней безопасности армии.

Ранее в немецком городе Целле неизвестные обстреляли военный самолет бундесвера С-130 фейерверками.

#в стране и мире #боеприпасы #Германия #бундесвер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 