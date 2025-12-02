В Германии ограбили грузовик с боеприпасами для бундесвера

Неизвестные преступники украли около 20 000 патронов, предназначенных для вооруженных сил Германии, прямо из грузовика, оставленного на ночь на незащищенной парковке в промышленной зоне недалеко от города Бург. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 ноября 2025 года и стал серьезным ударом по логистике немецкой армии.

Как сообщает Der Spiegel, грузовик принадлежал гражданской транспортной компании, которая по контракту с бундесвером занималась перевозкой боеприпасов. Водитель оставил машину с ценным грузом на открытой площадке без должной охраны. Утром, прибыв в ближайшую казарму для доставки, он обнаружил, что несколько ящиков с патронами исчезли.

По предварительным данным полиции, злоумышленники взломали заднюю часть фургона и унесли боеприпасы, не оставив следов.

«Мы относимся к этому инциденту крайне серьезно, поскольку такая боевая амуниция не должна попасть в чужие руки», - заявила представительница министерства Der Spiegel.

По ее словам, транспортная компания нарушила условия контракта, предусматривающие полную ответственность за безопасность груза, включая круглосуточную охрану. Это не случайная ошибка: подобные перевозки требуют строгого соблюдения протоколов.

Бундесвер и местная полиция Саксонии-Анхальт ведут совместное расследование. В кругах армии подчеркивают, что случайный грабеж маловероятен - скорее всего, это целенаправленная операция, возможно, с участием инсайдеров.

Это не первый подобный случай: ранее Der Spiegel сообщал о кражах боеприпасов в 2018 и 2020 годах, когда пропало десятки тысяч патронов, что вызвало скандалы вокруг внутренней безопасности армии.

Ранее в немецком городе Целле неизвестные обстреляли военный самолет бундесвера С-130 фейерверками.