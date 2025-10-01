МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Германии обстреляли самолет Бундесвера фейерверками

Пилоты увидели вспышку, а затем громкий хлопок. Фейерверки самолет не задели.
Екатерина Пономарева 2025-10-01 03:57:45
© Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer, Global Look Press

В Германии в городе Целле неизвестные обстреляли военный самолет бундесвера С-130 фейерверками. Об этом сообщает Life со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

Инцидент произошел в понедельник в районе авиабазы вскоре после взлета самолета. Однако, информация появилась лишь спустя несколько дней.

Сначала пилоты увидели вспышку, а затем громкий хлопок. Фейерверки самолет не задели. По данным издания, это могла быть преднамеренная атака, так как пиротехнику запустили днем.

Местная полиция до сих пор разыскивает правонарушителей. Они ведут расследование происшествия вместе с военными.

