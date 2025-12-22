МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

Несмотря на похолодание, снежный покров составит один-два сантиметра, добавил Вильфанд.
Дарья Ситникова 22-12-2025 04:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Москву ждет резкое похолодание уже во вторник, температура упадет до минус шести - минус 11 градусов. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник уже и ночью, и днем минус шесть - минус 11 градусов. Резкое понижение температуры по сравнению с выходными», - сказал он.

Вильфанд также рассказал, что в среду похолодание продолжится. Ночные температуры составят минус восемь - минус 13 градусов, а дневные - до минус семи. Однако снега будет немного, ожидается, что снежный покров составит в понедельник один-два сантиметра.

Метеоролог Александр Шувалов ранее рассказал «Звезде», что холодный фронт вторгнется в столичный регион уже в понедельник, 22 декабря. Температуры опустятся ниже климатических значений и пойдет снег.

Метеоролог подчеркнул, что впервые после долгого периода температура понизится ниже климатических значений для этого времени года. В четверг ожидается смещение небольшого циклона, что принесет новую порцию снега и кратковременное повышение температуры, а в пятницу - опять холодный день.

#Москва #Погода #вильфанд #температура #похолодание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 