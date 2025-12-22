Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

Москву ждет резкое похолодание уже во вторник, температура упадет до минус шести - минус 11 градусов. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник уже и ночью, и днем минус шесть - минус 11 градусов. Резкое понижение температуры по сравнению с выходными», - сказал он.

Вильфанд также рассказал, что в среду похолодание продолжится. Ночные температуры составят минус восемь - минус 13 градусов, а дневные - до минус семи. Однако снега будет немного, ожидается, что снежный покров составит в понедельник один-два сантиметра.

Метеоролог Александр Шувалов ранее рассказал «Звезде», что холодный фронт вторгнется в столичный регион уже в понедельник, 22 декабря. Температуры опустятся ниже климатических значений и пойдет снег.

Метеоролог подчеркнул, что впервые после долгого периода температура понизится ниже климатических значений для этого времени года. В четверг ожидается смещение небольшого циклона, что принесет новую порцию снега и кратковременное повышение температуры, а в пятницу - опять холодный день.