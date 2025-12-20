МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Холодный фронт с морозами и снегом накроет Москву

Синоптик Шувалов рассказал о погоде на следующей неделе и в Новый год.
Дима Иванов 20-12-2025 11:09
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Холодный фронт вторгнется в столичный регион уже в понедельник, температуры опустятся ниже климатических значений и пойдет снег. Метеоролог Александр Шувалов рассказал «Звезде» о погоде на следующей неделе и в предновогодний период.

«К вечеру понедельника холодный фронт дойдет до Москвы. Следовательно, будет мокрый снег, переходящий в снег, не слишком значительный. Он даст прирост в 1-3 сантиметра снежного покрова. Ночью температура опустится до 6-8 градусов ниже нуля», - отметил Шувалов.

В вторник и среду в центральном регионе ожидается 10-15 градусов мороза, а ночью, например, в Костромской области, температура может опускаться до минус 20-22 градусов.

Метеоролог подчеркнул, что впервые после долгого периода температура понизится ниже климатических значений для этого времени года. В четверг ожидается смещение небольшого циклона, что принесет новую порцию снега и кратковременное повышение температуры, а в пятницу - опять холодный день.

Шувалов добавил, что регион вступает в период с резкими колебаниями температуры, поскольку к следующим выходным снова ожидается потепление до близких к нулю градусов значений.

Метеоролог полагает, что к Новому году в Москве образуется устойчивый снежный покров.

«Предновогодние дни тоже будут с небольшим, но снегом. Я думаю, новогодние елки будут присыпаны», - сказал Александр Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о погоде на выходных.

