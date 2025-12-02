МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Картаполов заподозрил англосаксов в помощи Киеву при атаках на танкеры

ВСУ наносят удары по судам, следующим в российские порты и обратно.
Константин Денисов 02-12-2025 22:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал удары киевского режима по нефтяным танкерам, следующим в российские порты и обратно обратно, откровенным террором.

«Это судороги бандитского киевского режима, который пытается доказать самому себе и своим спонсорам, что он еще что-то может, переходя на откровенный террор. Я полагаю, что мы все равно узнаем, кто им в этом помогал, а помогали однозначно. Могу предположить, что это наши старинные "друзья" англосаксы, думаю, что вряд ли ошибусь. Ну и французы недалеко ушли - Макрону мерещатся лавры Наполеона, хотя он не дотягивает даже до капрала французской армии образца 1812 года», - сказал Картаполов.

По его словам, сам киевский режим уже не способен ни на что, а его пребывание у власти принесет только новые беды украинскому народу. Депутат отметил, что именно от этих бед Россия и освобождает население Украины.

Ранее сообщалось, что украинские боевики подтвердили факт атаки на два грузовых танкера у побережья Турции с помощью беспилотников. В ООН атаки на суда в Черном море назвали нарушением международного права.

После этого произошел еще один инцидент, когда ВСУ нанесли удар по судну, следовавшему из России в Грузию с подсолнечным маслом.

#Андрей Картаполов #нефть #ВСУ #танкеры #Госдума РФ #наш эксклюзив
