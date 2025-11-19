МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Польский МИД пообещал закрыть последнее генконсульство РФ в Гданьске

Сообщается, что Варшава решила ответить по дипломатической линии после инцидента с повреждением железнодорожных путей.
Марина Крижановская 19-11-2025 13:20
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

В Польше закроется последнее работающее Генеральное консульство России. Такое намерение озвучил министр иностранных дел этой республики Радослав Сикорский.

По его данным, это стало ответом на диверсию на железной дороге, которая произошла в минувшие выходные. Слова Сикорского приводит агентство Reuters.

«Сикорский заявил в среду, что он отзовет разрешение на функционирование последнего работающего в Польше российского консульства в Гданьске. <...> Польша в ближайшее время ответит на взрыв на железной дороге, в котором она обвиняет двух украинцев, сотрудничавших с Россией с целью посеять хаос в стране», - сообщило СМИ.

Тогда же Сикорский отметил, что ответ будет «не только дипломатически».

Напомним, 17 ноября премьер-министр Дональд Туск заявил о диверсии на железнодорожных путях в сторону Украины. Позже он побывал на месте взрыва и подтвердил, что там сдетонировало устройство, разрушив железнодорожное полотно.

