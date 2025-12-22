Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника-камикадзе самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Уточняется, что вражеский беспилотный летательный аппарат E-300 Enterprise был сделан на основе легкомоторного самолета. Он способен нести до 300 килограммов полезной нагрузки на расстояние до 2 000 километров.

Отмечено, что вражеский беспилотник-камикадзе удалось ликвидировать FPV-дроном. Это произошло в ночное время в районе города Красноармейск на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как украинский танк разлетелся на кусочки в районе Гуляйполя. Его уничтожил также расчет российского FPV-дрона.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.