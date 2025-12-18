МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинский танк разлетелся на кусочки в районе Гуляйполя

Первые два попадания беспилотников повредили танк и вызвали возгорание. Заключительным точным ударом был подорван боекомплект, что привело к уничтожению боевой машины противника.
18-12-2025 14:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» поразили танк ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области. Кадрами боевой работы дроноводов поделилось Министерство обороны России.

Как сообщается, в ходе ночной воздушной разведки расчетами беспилотных систем была обнаружена украинская бронемашина, находившаяся на одной из улиц населенного пункта. После подтверждения цели по ней были последовательно применены FPV-дроны. В результате первых ударов танк получил повреждения и загорелся, а последующее попадание привело к детонации боекомплекта и полному уничтожению техники.

Отмечается, что систематическая работа операторов беспилотных систем по выявлению и поражению техники, позиций и живой силы противника позволяет обеспечивать прикрытие штурмовых подразделений и способствует их продвижению в застройке.

Ранее корреспондент Андрей Вакула сообщал, что российские подразделения сорвали попытки переброски и ротации сил ВСУ на подступах к Гуляйполю. По его данным, группировка войск «Восток» удерживает под огневым контролем ключевые маршруты снабжения и передвижения украинских подразделений в этом районе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#танк #бпла #спецоперация #уничтожение #Гуляйполе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 