Украинский танк разлетелся на кусочки в районе Гуляйполя

Операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» поразили танк ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области. Кадрами боевой работы дроноводов поделилось Министерство обороны России.

Как сообщается, в ходе ночной воздушной разведки расчетами беспилотных систем была обнаружена украинская бронемашина, находившаяся на одной из улиц населенного пункта. После подтверждения цели по ней были последовательно применены FPV-дроны. В результате первых ударов танк получил повреждения и загорелся, а последующее попадание привело к детонации боекомплекта и полному уничтожению техники.

Отмечается, что систематическая работа операторов беспилотных систем по выявлению и поражению техники, позиций и живой силы противника позволяет обеспечивать прикрытие штурмовых подразделений и способствует их продвижению в застройке.

Ранее корреспондент Андрей Вакула сообщал, что российские подразделения сорвали попытки переброски и ротации сил ВСУ на подступах к Гуляйполю. По его данным, группировка войск «Восток» удерживает под огневым контролем ключевые маршруты снабжения и передвижения украинских подразделений в этом районе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.