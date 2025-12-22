МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин выразил Рахмону соболезнования после гибели школьника из Таджикистана

Глава государства пообещал, что будет проведено тщательное расследование теракта, а все виновные в содеянном понесут наказание.
Ян Брацкий 22-12-2025 17:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин выразил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с трагической гибелью школьника в теракте в Одинцовском районе Московской области. Глава государства попросил Рахмона передать слова соболезнования родственникам мальчика и пообещал взять под личный контроль расследование обстоятельств преступления.

«Совершение терактов в отношении детей - это особенно отвратительное преступление, и, без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и виновные, безусловно, будут наказаны в полном объеме», - заверил президент РФ.

Напомним, утром 16 декабря вооруженный ножом и газовым баллончиком подросток ворвался в школу в поселке Горки-2. На его пути оказался ученик четвертого класса. Нападавший нанес ему несколько ударов ножом, от которых ребенок скончался на месте.

От рук подростка пострадал и охранник образовательного учреждения. В попытке обезоружить нападавшего он получил струю газа в лицо и удар ножом в спину. Сейчас охранник находится в больнице. Юношу, напавшего на школьника, зовут Тимофей. Он ученик девятого класса. На допросе подросток признал свою вину. Сейчас с ним работают следователи.

#Путин #Теракт #Кремль #Одинцово #Рахмон
