Китай впервые поставил сыр в Россию

Россия впервые ввезла китайский сыр в ноябре. Это выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.

Было приобретено восемь тонн продукта на 93 тысячи долларов. Конкретный сорт сыра не указан.

Известно, что в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта. Например, из буйволиного молока или молока самок яка.

До этого стало известно, что набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в десять тысяч рублей. В эту новогоднюю корзину входят: продукты для горячих блюд, овощной нарезки, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой». Все блюда рассчитаны на четырех человек.