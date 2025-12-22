МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Китай впервые поставил сыр в Россию

Уточняется, что было приобретено восемь тонн продукта на 93 тысячи долларов.
Дарья Ситникова 22-12-2025 02:20
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Россия впервые ввезла китайский сыр в ноябре. Это выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.

Было приобретено восемь тонн продукта на 93 тысячи долларов. Конкретный сорт сыра не указан.

Известно, что в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта. Например, из буйволиного молока или молока самок яка.

До этого стало известно, что набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в десять тысяч рублей. В эту новогоднюю корзину входят: продукты для горячих блюд, овощной нарезки, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой». Все блюда рассчитаны на четырех человек.

