CNN: тысячи военных США направят на границу с Мексикой

Тысячи военнослужащих США отправят на южную границу с Мексикой в течение двух дней. Такое решение связано с поручением президента США Дональда Трампа усилить присутствие американских вооруженных сил в этом районе. Об этом сообщил телеканал CNN.

На данный момент на южной границе с Мексикой уже находятся около 2,2 тыс. военных в составе оперативной группы «Север», базирующейся в Эль-Пасо штата Техас. Там они занимаются логистической поддержкой, мониторингом, техническим обслуживанием транспорта и работой со статистическими данными.

Дополнительные вооруженные силы будут выполнять такие же задачи, включая поддержку готовности Пограничной службы, анализ угроз и потоков мигрантов, помощь в координации действий.

Источники сообщают, что дополнительные силы также займутся воздушными операциями.

Уточняется, что военнослужащие усилят авиационные возможности и окажут помощь в проведении воздушных операций.

Напомним, президент США Дональд Трамп объяснил, зачем отправит войска на границу с Мексикой. По его словам, такое решение было принято, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» на территорию Соединенных Штатов.