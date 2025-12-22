МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан: продолжение конфликта на Украине хотят банкиры

Орбан: продолжение конфликта на Украине выгодно производителям оружия и банкирам.
Дарья Ситникова 22-12-2025 01:35
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Кто хочет, чтобы эта война продолжалась? Политики, считающие, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставки на военное поражение России», - написал он.

Орбан ранее рассказал, что европейские деньги, выделенные в виде кредита для нужд киевского режима, можно считать потерянными. Венгерский лидер обрадовался, что его страна к этому непричастна.

Отмечается, что не все страны были единодушны в принятии решения об использовании суверенных активов ЦБ РФ, замороженных на территории Евросоюза. Европейская комиссия предлагала использовать их для обеспечения Киева огромным кредитом в размере 90 миллиардов евро. В качестве второго варианта финансирования военных нужд Украины было предложено совместное заимствование из бюджета ЕС, которое требовало единодушия всех участников сообщества.

#Россия #в стране и мире #Украина #конфликт #Венгрия #орбан #банкиры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 