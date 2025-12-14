МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин провел для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу

Российский лидер пообщается с гостями за неформальным завтраком и посмотрит концерт.
Владимир Рубанов 22-12-2025 12:59
© Фото: kremlin.ru © Видео: kremlin.ru

Неформальный саммит СНГ начался в Петербурге. Владимир Путин встретил гостей в Александровском зале Зимнего дворца. Там началась экскурсионная часть. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский взял на себя роль гида. Однако часть экскурсии провел сам президент.

Путин осматривает Эрмитаж вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, во встрече участвуют лидеры Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов и Узбекистана - Шавкат Мирзиеев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог приехать из-за плотного графика.

Российский лидер пообщается с гостями за завтраком и посмотрит концерт. Неформальная встреча лидеров СНГ состоится в Георгиевском зале Эрмитажа. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он поговорит по отдельности с руководителями стран СНГ и проведет двустороннюю встречу с Пашиняном после саммита.

Неформальная встреча глав государств СНГ в Петербурге и его окрестностях - ежегодная традиция. Путин собирает коллег по Содружеству в Северной столице в канун Нового года.

Накануне в Петербурге прошло заседание Высшего совета ЕАЭС. Перед этим президент России провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.

#Санкт-Петербург #СНГ #Владимир Путин #Эрмитаж #экскурсия #неформальный саммит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 