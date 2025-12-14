Путин провел для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу

Неформальный саммит СНГ начался в Петербурге. Владимир Путин встретил гостей в Александровском зале Зимнего дворца. Там началась экскурсионная часть. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский взял на себя роль гида. Однако часть экскурсии провел сам президент.

Путин осматривает Эрмитаж вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, во встрече участвуют лидеры Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов и Узбекистана - Шавкат Мирзиеев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог приехать из-за плотного графика.

Российский лидер пообщается с гостями за завтраком и посмотрит концерт. Неформальная встреча лидеров СНГ состоится в Георгиевском зале Эрмитажа. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он поговорит по отдельности с руководителями стран СНГ и проведет двустороннюю встречу с Пашиняном после саммита.

Неформальная встреча глав государств СНГ в Петербурге и его окрестностях - ежегодная традиция. Путин собирает коллег по Содружеству в Северной столице в канун Нового года.

Накануне в Петербурге прошло заседание Высшего совета ЕАЭС. Перед этим президент России провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.